(CercleFinance.com) - Biomerieux fuse à la hausse vers 129,1E, ce qui porte la hausse annuelle à près de +60%. Le titre gagne aujourd'hui près de +2%. Le titre prend en fait +53% en 3 mois et pourrait rapidement afficher +100% par rapport au plancher des 68E du 10 septembre 2019, soit un objectif de 136E.

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris +3.78%