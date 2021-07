Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BioMerieux : finit au plus bas à 93,6E Cercle Finance • 05/07/2021 à 18:57









(CercleFinance.com) - BioMerieux finit au plus bas à 93,6E, confirmant le scénario d'une fausse sortie haussière au-delà des 98E le 30 juin. Le titre reste bel et bien prisonnier d'un corridor de consolidation latéral 96/90E depuis le 5 mai dernier.

