bioMérieux : feu vert de la FDA pour un test du Covid-19 Cercle Finance • 04/05/2020 à 07:25









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce que sa filiale BioFire Diagnostics a reçu l'autorisation d'utilisation en urgence de la FDA américaine pour son panel Biofire RP2.1, qui inclut 22 pathogènes responsables d'infections respiratoires, dont le SARS-CoV-2 responsable de la maladie Covid-19. L'inclusion du SARS-CoV-2 dans ce panel permet aux professionnels de santé d'identifier rapidement et en un seul test, les patients atteints d'un pathogène respiratoire courant ainsi que ceux atteints du Covid-19. Le test détecte le SARS-CoV-2 en environ 45 minutes. bioMérieux prévoit de soumettre le panel Biofire RP2.1 à l'accréditation de novo de la FDA. En dehors des États-Unis, il procèdera simultanément au marquage CE du panel Respiratoire 2.1plus (RP2.1plus), qui inclut également la détection de MERS-CoV.

