BioMérieux : feu vert de la FDA à un test du Covid-19

(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce que sa filiale BioFire Defense a reçu l'autorisation d'utilisation en urgence de la FDA américaine pour son test Biofire Covid-19 destiné à la détection du coronavirus SARS-CoV-2 par les laboratoires certifiés pour des tests de complexité moyenne à élevée. Ce test détecte le SARS-CoV-2 en environ 45 minutes à partir d'un prélèvement nasopharyngé réalisé avec un écouvillon. Il s'agit du deuxième test lancé sur les trois qui constituent la stratégie du groupe français de diagnostics in vitro pour répondre à la pandémie. bioMérieux déploie actuellement tous les moyens nécessaires pour augmenter la capacité de production du test dans différents sites de production à Salt Lake City aux États-Unis. Il prévoit de disposer d'une capacité de production maximale d'ici quelques semaines.

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris -0.11%