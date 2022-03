Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux: en repli, des brokers abaissent leurs cibles information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 17:17









(CercleFinance.com) - Le titre perd près de 1,8% après plusieurs analyses. Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur bioMérieux avec néanmoins un objectif de cours abaissé de 135 à 113 euros, estimant que 'à court terme, le rebasage des estimations par le consensus passe par une période de consolidation du titre'.



'Les fondamentaux du groupe ne sont pas remis en cause, simplement, il semble que la chute des volumes de tests Covid soit engagée', estime l'analyste, ajoutant que hors nouvelle vague, l'ensemble de l'exercice devrait subir le dégonflement des revenus lié à la Covid.



'L'upside est encore matériel, mais le momentum n'est dans l'immédiat pas porteur, et hors acquisition, les catalyseurs risquent d'être moins nombreux qu'en 2020 ou 2021. Le timing ne devrait pas être favorable avant la seconde partie d'année', prévient-il.



Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur bioMérieux avec un objectif de cours abaissé de 145 à 116 euros, après des résultats 2021 qui 'ont atteint des records mais ont été entachés par des objectifs 2022 décevants'.



Estimant que les fourchettes d'objectifs 'relativement larges' du groupe 'témoignent du manque de visibilité', le bureau d'études anticipe les milieux de fourchettes avec une baisse en comparables du CA de -4,5% et un EBITA de 572 millions d'euros.



'En dépit d'un momentum de résultats moins favorables en 2022, la sanction du marché nous paraît exagérée. La valorisation actuelle, revenue aux niveaux d'avant Covid, occulte la contribution exceptionnelle de la pandémie sur l'activité à plus long terme', nuance-t-il.





