bioMérieux: en chute après son point d'activité

(CercleFinance.com) - bioMérieux chute de près de 6%, au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires de 837 millions d'euros pour son premier trimestre, en décroissance organique de 4,5%, qui amène Oddo BHF à dégrader son opinion de 'surperformance' à 'neutre' sur le titre.



Selon le bureau d'études, qui abaisse aussi son objectif de cours de de 113 à 108 euros, cette publication marque un ralentissement de tendances par rapport à l'année 2021 qui s'explique par des effets de base liés à la Covid.



'Prenant en compte les effets de base qui deviendront plus difficiles à affronter à partir du deuxième trimestre (si l'on considère que le premier a profité de la vague Omicron), il nous semble que le titre dispose (hors acquisition) de moins de ressort', juge l'analyste.





