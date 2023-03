Biomerieux en baisse après la présentation d'un résultat 2022 en recul par rapport à 2021

(AOF) - Biomerieux est en baisse de 1,39% à 90,92 euros après l’annonce d’un chiffre d’affaires 2002 à 3,589 milliards d’euros en croissance publiée de 6,3%. La croissance interne s'élève à 0,2%. Le résultat opérationnel courant contributif ressort à 664 millions d’euros, soit une marge opérationnelle de 18,5 %, " plus basse que le point haut exceptionnel de 2021 mais significativement meilleure que les niveaux antérieurs à la pandémie ". Le résultat opérationnel courant contributif a chuté de 21,4% et la marge opérationnelle s'élevait à 25% en 2021.

Le résultat opérationnel courant contributif 2023 devrait être compris entre 600 et 630 millions d'euros, à taux de change courant et intégrant un impact de change défavorable estimé à 40 millions.

Les ventes hors panels respiratoires devraient progresser entre 8 % et 10 %, à devises et périmètre de consolidation constants, portées par une croissance soutenue des panels non respiratoires BioFire, la Microbiologie et les Applications Industrielles. En prenant l'hypothèse d'un ralentissement des ventes de panels respiratoires, les ventes totales du groupe devraient s'inscrire en croissance de 4% à 6%, à devises et périmètre de consolidation constants.

Le résultat net dilué par action s'établit à 3,82 euros contre 5,06 euros en 2021. Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 23 mai 2023 d'approuver un dividende de 0,85 euro par action, stable par rapport à l'exercice précédent, soit un versement représentant 22 % du résultat net part du groupe.

Alexandre Mérieux, Président Directeur Général, déclare qu'"en 2022, bioMérieux a réalisé une solide performance et a révisé en cours d'année ses objectifs à la hausse". Il souligne que "l'année a été marquée par l'acquisition de Specific Diagnostics", qui renforce le groupe dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques et que "2022 a aussi été une année riche en développement et lancement de plusieurs nouvelles plateformes."

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Septième mondial du diagnostic in vitro et numéro un mondial de la microbiologie clinique, des applications industrielles et du diagnostic syndromique moléculaire des maladies infectieuses, créé en 1963 ;

- Chiffre d’affaires de 3,4 Md€ provenant à 49 % des deux Amériques (dont Etats-Unis, 1er marché du groupe), à 33 % d’Europe-Afrique-Proche-Orient et à 17 % d’Asie-Pacifique ;

- Organisation en 2 divisions : applications cliniques (38 % en biologie moléculaire, 31 % en microbiologie et 14 % en immuno-essais) et industrielles -BioFire Defense et Applied Maths ;

- Modèle d’affaires fondé sur une organisation industrielle rigoureuse dans le diagnostic in vitro, sur le positionnement de niches aux revenus récurrents (réactifs), sur un mix produit positif -automates, tests à forte valeur ajoutée- et sur la montée en puissance de la biologie moléculaire ;

- Qualité du management et de la gouvernance pour la filiale à 59 % de l’institut Mérieux dont Alexandre Mérieux est président-directeur général du conseil d’administration de 9 membres ;

- Bilan sain avec, à fin juin 2022, 3,5 Md€ de capitaux propres, 513 M€ de trésorerie et 67 M€ de dette nette.

Enjeux

- Stratégie en 4 points : renforcer le leadership en microbiologie clinique, consolider la position de référence en diagnostic syndromique via Biofire, se différencier dans les immuno-essais (système VIDAS) et développer la microbiologie industrielle ;

- Stratégie d'innovation forte avec 12 % de R&D générée par 14 centres (portefeuille de 570 familles de brevets):

- 5 priorités : résistance aux antibiotiques, renforcement du portefeuille en immuno-essais et biologie moléculaire, nouvelles solutions Data analytics dans le domaine clinique et, dans l’industrie, automatisation des solutions ;

- 3 leviers : acquisitions stratégiques structurantes, partenariats de recherche (avec le Campus Biotech Digital pour pallier le manque de compétences dans la bioproduction, avec l’IUT de Compiègne et les Hospices de Lyon dans le séquençage, au sein du consortium Arpege et dans le projet européen VALUE-Dx contre l’antibiorésistance) et, enfin, open innovation ;

- Stratégie environnementale 2030 validée par le SBTi :

- repli de 50 % des émissions directes de CO2 vs 2019, via la réduction de 50 % de la consommation d’énergie des activités et de la flotte automobile et la maintenance à distance des instruments (système VIALINK),

- performances environnementales des produits établies dès leur lancement ;

- Poursuite de la croissance, accélérée par acquisitions, dans l’antibiorésistance, et du pôle de biologie moléculaire ;

- Rapidité d’acquisition des parts de marché dans les pays émergents.

Défis

- Sensibilité de l’activité aux programmes de santé ainsi qu’aux ampleurs des endémies hivernales -grippe, Covid… ;

- En 2023, lancements majeurs de produits, telle la plateforme de biologie moléculaire Spotfire aux Etats-Unis ;

- Impact fort de l’inflation dans les matières premières comme dans les salaires ;

- Anticipations 2023 : croissance des ventes et hausses des prix compensant presque totalement l’impact inflationniste et impact négatif de 40 M€ environ des effets de change ;

- Programme de rachat d’actions.

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.