BioMérieux, Edenred, Sanofi... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - BioMérieux

BioMérieux annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir la totalité de SpinChip Diagnostics, une start-up norvégienne spécialisée dans les tests immunoessais, pour une valeur d'entreprise totale de 138 millions d'euros. Depuis mars 2024, le groupe détenait 20% du capital de SpinChip Diagnostics. La finalisation devrait intervenir "prochainement", avec un premier lancement de produit attendu en 2026.

Biosynex

Le spécialiste du diagnostic de santé publiera son chiffre d'affaire du quatrième trimestre.

Eagle Football

L'Olympique Lyonnais annonce le transfert de son milieu de terrain Maxence Caqueret au club italien de Côme pour un montant de 16,5 millions d'euros, dont 1,5 million de bonus, assorti d'un intéressement de 7,5% sur un éventuel futur transfert. Arrivé en 2011 à l'OL à l'âge de 11 ans, Maxence Caqueret a gravi tous les échelons de la formation avant de rejoindre le groupe professionnel en 2019. Sous le maillot lyonnais, Maxence Caqueret aura disputé 185 matches toutes compétitions confondues, dont une demi-finale de Ligue des Champions en 2020 face au Bayern Munich.

Edenred

Philippe Doublet est nommé à compter du 15 janvier directeur général technologie du groupe Edenred où il est entré en 2020. Il rejoint le comité exécutif. Il débute sa carrière chez PSA-Peugeot Citroën en 1989 puis rejoint Valeo en 1998. En 2008, il devient Directeur des Systèmes d'Information de Quadient où il travaille en particulier sur le développement et l'intégration de canaux de ventes en ligne. Entre 2012 et 2020, il dirige la transformation digitale de Pomona en tant que DSI et membre du comité exécutif.

Ekinops

Le fournisseur de solutions de télécommunications présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Elis

Elis a annoncé l’acquisition de 100% de Wäscherei Bodensee AG en Suisse. Aucune information sur le montant de l'opération n'a été divulguée par la société de location-entretien de textile professionnel et d'équipements d'hygiène. En 2024, Wäscherei Bodensee a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 27 millions d'euros. L'acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er janvier 2025. Cette nouvelle acquisition permettra de renforcer le réseau d'Elis en Suisse, et enrichira le portefeuille clients sur le secteur de la santé dans le pays.

McPhy Energy

McPhy Energy, spécialiste de la technologie et de la fabrication d'électrolyseurs, annonce réviser son chiffre d'affaires attendu pour l'exercice 2024 clos le 31 décembre 2024 autour de 11 millions d'euros et non plus dans une fourchette entre 18 et 22 millions d'euros comme communiqué le 29 octobre 2024.

Sanofi

SpineGuard

"Le chiffre d'affaires consolidé de SpineGuard est en croissance de 8% sur l'ensemble de l'exercice 2024 par rapport à l'année 2023 " à 4,65 millions d'euros. Cette medtech qui déploie sa technologie digitale DSG de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux souligne qu'aux États-Unis, son chiffre d'affaires de l'exercice 2024 a progressé de 20% sur un an. Elle attribue cette évolution à des commandes significatives de la part d'Omnia Medical, et à la reprise en direct des comptes pédiatriques couverts par Wishbone Medical.