BIOMERIEUX divise son dividende par deux par solidarité

(AOF) - bioMérieux proposera lors de son assemblée générale de diminuer le dividende au titre de l'exercice 2019 au bénéfice d'actions d'utilité publique. La société avait initialement proposé, lors de la communication des résultats annuels 2019, un dividende de 0,38 euro par action soit environ 45 millions d'euros. Pour répondre aux enjeux de solidarité et de responsabilité sans précédents qu'impose la situation actuelle, le conseil d'administration propose de réduire exceptionnellement le dividende qui sera versé en date du 16 juillet 2020, à 0,19 euro par action.

La différence, soit environ 22 millions d'euros, sera versée en mécénat dans le but de soutenir des actions solidaires.

Dans ce cadre, la Fondation Mérieux recevra un don de 12 millions d'euros.

En parallèle, 10 millions d'euros seront alloués à des actions locales dans les pays où bioMérieux est implantée ainsi qu'à des initiatives pour venir en aide aux sans-abris et aux personnes les plus vulnérables dont plus particulièrement les mères et les enfants.

