bioMérieux: deux nouveaux membres au Comité de Direction

(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce la nomination de deux nouveaux membres dans son Comité de Direction : le Dr Charles K. Cooper en tant que Directeur Exécutif Affaires Médicales, à compter du 2 janvier 2024 et Céline Roger-Dalbert en tant que Directrice Exécutive Recherche et Développement, à compter du 1er mars 2024.



Auparavant, le Dr Charles K. Cooper occupait le poste de Chief Medical Officer chez Siemens Healthcare Diagnostics. Il a également travaillé durant 8 ans chez Becton Dickinson et 13 ans auprès de la Food & Drug Administration américaine.



Céline Roger-Dalbert a rejoint bioMérieux en août 2022 en tant que Senior Vice President R&D pour les Opérations Cliniques et les

Affaires Réglementaires.



Elle a démarré sa carrière en occupant différents postes de management en R&D microbiologie chez bioMérieux. Elle a ensuite passé 15 ans chez Becton Dickinson en tant que Vice President R&D et Program Management, pour les activités de diagnostic moléculaire, de microbiologie et de diagnostic Point-of-Care, au Canada et aux États-Unis.





