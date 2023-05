Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux: dérogation CLIA pour un test respiratoire information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce avoir obtenu une dérogation CLIA de la FDA américaine pour son test respiratoire multiplex PCR Biofire Spotfire (R) Panel Mini, une dérogation qui s'ajoute à l'accréditation 510(k) obtenue en avril dernier.



Ce nouveau test détecte, en 15 minutes environ, cinq des virus les plus fréquemment responsables d'infections des voies respiratoires supérieures : SARS-CoV-2 (responsable de la Covid-19), Grippe A, Grippe B, Virus Respiratoire Syncytial (VRS) et Rhinovirus.



La dérogation CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) permet au système Biofire Spotfire et à ses deux panels respiratoires existants d'être utilisés par des non professionnels du laboratoire sur le lieu de soins.





