bioMérieux : demande d'accréditation FDA pour Biofire BCID2

(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce que BioFire Diagnostics, sa filiale spécialisée en biologie moléculaire, a déposé, auprès de la FDA américaine, une demande d'accréditation 510(k) pour le panel d'identification des hémocultures Biofire BCID2. Le spécialiste du diagnostic in vitro explique que ce panel inclut plusieurs pathogènes supplémentaires, davantage de gènes de résistance aux antibiotiques et une évolution des cibles visées par rapport au panel Biofire BCID initial. La nouvelle génération du panel Biofire BCID, compatible avec les systèmes Filmarray 2.0 et Filmarray Torch, inclut ainsi 26 bactéries, sept levures et 10 gènes de résistance aux antibiotiques. bioMérieux prévoit d'enregistrer le panel Biofire BCID2 dans d'autres pays.

