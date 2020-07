Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux : délaissé après une dégradation d'analyste Cercle Finance • 09/07/2020 à 13:12









(CercleFinance.com) - bioMérieux recule de plus de 6% dans le sillage d'une dégradation d'opinion chez Oddo BHF de 'achat' à 'neutre', malgré un objectif de cours relevé de 113 à 117 euros, à la suite d'une préannonce du chiffre d'affaires semestriel 'assez conforme'. S'il reconnait que 'bioMérieux est clairement l'une des rares valeurs françaises à être positivement répondeuse à la thématique Covid', l'analyste estime que 'les multiples de valorisation paraissent élevés, en absolu ou en relatif'. Le spécialiste du diagnostic in vitro a fait part d'un chiffre d'affaires de 1.476 millions d'euros à fin juin, en croissance organique de 15,7%, et maintenu la suspension de ses objectifs 2020 compte tenu du manque de visibilité sur l'évolution de la crise sanitaire.

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris -5.82%