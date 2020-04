Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux : dans le vert avec des propos de broker Cercle Finance • 28/04/2020 à 14:02









(CercleFinance.com) - bioMérieux gagne 1,8% sur fond de propos favorables d'Invest Securities qui relève son opinion à 'neutre' avec un objectif de cours de 104 euros, dans une note sur le secteur européen du diagnostic in vitro pour lequel il reconnait un statut défensif. 'Capitalisant sur un positionnement en première ligne dans la lutte contre la pandémie, notre univers surperforme depuis le début de la crise. Néanmoins, l'impact de la crise devrait être plus contrasté que les niveaux de valorisation élevés ne le suggèrent', juge-t-il.

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris +1.68%