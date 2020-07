Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux : croissance organique de 15,7% au 1er semestre Cercle Finance • 09/07/2020 à 07:23









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce qu'au 30 juin 2020, son chiffre d'affaires a atteint 1.476 millions d'euros, soit une croissance de 15,7% hors effets de change et de périmètre, dont une croissance organique de 10,7% sur le deuxième trimestre. Il fait part 'comme attendu, d'effets négatifs de la crise sanitaire sur les gammes de microbiologie, immunoessais et sur les applications industrielles', mais aussi d'un 'maintien de la dynamique très positive des gammes de biologie moléculaire'. Le spécialiste du diagnostic in vitro ajoute que ses résultats financiers du premier semestre seront publiés le 2 septembre, et que ses objectifs 2020 restent suspendus compte tenu du manque de visibilité sur l'évolution de la crise sanitaire.

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris 0.00%