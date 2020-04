Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux : croissance dopée par le Covid-19 Cercle Finance • 16/04/2020 à 07:18









(CercleFinance.com) - bioMérieux affiche un chiffre d'affaires de 769 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en croissance de 21,5% dont 20,8% en organique, du fait de la demande exceptionnelle en tests de biologie moléculaire nécessaires dans le contexte de l'épidémie. 'Les premiers effets défavorables de l'épidémie de Covid-19 sur la dynamique commerciale, en particulier dans le domaine des immuno-essais, ont été enregistrés sur les dernières semaines du trimestre et devraient se renforcer au cours des prochains mois', estime-t-il. bioMérieux suspend toutefois ses objectifs 2020 qui comprenaient 'des incertitudes, telles qu'appréciées à la date de publication, liées à l'épidémie de coronavirus Covid-19 et notamment ses conséquences possibles sur l'économie chinoise au premier semestre'.

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris 0.00%