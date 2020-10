Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux : croissance de 17,5% du CA à neuf mois Cercle Finance • 22/10/2020 à 08:12









(CercleFinance.com) - bioMérieux publie au 30 septembre 2020 un chiffre d'affaires de 2.266 millions d'euros, en croissance de 17,5%. La croissance organique s'est accélérée au cours du troisième trimestre pour atteindre 19,4% au terme des neuf premiers mois de 2020. Il pointe une croissance de 26,5% au troisième trimestre, soutenue par les gammes de biologie moléculaire et un ralentissement moins marqué des gammes immunoessais, microbiologie clinique et industrielle par rapport au trimestre précédent. Pour l'année 2020, le spécialiste du diagnostic in vitro table sur une croissance du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants supérieure à 16% et sur un résultat opérationnel courant contributif dépassant 520 millions d'euros.

