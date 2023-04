bioMérieux confirme ses objectifs 2023 après un premier trimestre en hausse de 8,2%

(AOF) - bioMérieux, spécialiste du diagnostic in vitro, annonce un chiffre d’affaires du premier trimestre à 906 millions d’euros en progression de 8,2 % sur un an. La croissance organique, hors effets de change et de périmètre, s’est établie à 7,5 %, en ligne avec les prévisions. bioMérieux confirme ses objectifs de ventes et de résultats opérationnels 2023: les ventes totales du groupe devraient s’inscrire en croissance de 4% à 6%, à devises et périmètre de consolidation constants. Le groupe souligne la croissance "remarquable" des ventes de panels non respiratoires Biofire (+32 %).

Dans le domaine clinique, qui représente environ 84 % des ventes totales cumulées du Groupe, le chiffre d'affaires sur la période a atteint 760 millions d'euros, en progression de 7,2 % sur un an. En biologie moléculaire, les panels respiratoires ont progressé de 3%, malgré un ralentissement de la demande depuis février, lié à la fin précoce de la saison des pathogènes respiratoires.

En microbiologie, la performance commerciale des réactifs a été "particulièrement solide", portée par les gammes d'identification des bactéries et d'antibiogramme automatisé Vitek et d'hémoculture Bact/Alert, et soutenue par des augmentations de prix.

Dans le domaine des immunoessais, les tests de routine ont poursuivi leur retour à la croissance, amorcé au troisième trimestre 2022, tandis que les tests de dosage de la procalcitonine ont poursuivi leur recul aux États-Unis et en Chine.

Le chiffre d'affaires des applications industrielles, qui représente environ 16 % des ventes du Groupe, a progressé de 9 % sur une an, pour atteindre 145 millions d'euros. La progression a été portée par une croissance forte à un chiffre des ventes de réactifs, une "performance solide" des ventes d'équipements et une dynamique remarquable du segment pharmaceutique.

Points clés

- Septième mondial du diagnostic in vitro et numéro un mondial de la microbiologie clinique, des applications industrielles et du diagnostic syndromique moléculaire des maladies infectieuses, créé en 1963 ;

- Chiffre d’affaires de 3,6 Mds€ provenant à 54 % des deux Amériques (dont Etats-Unis, 1er marché du groupe), à 30 % d’Europe-Afrique-Proche-Orient et à 16 % d’Asie-Pacifique ;

- Organisation en 2 divisions : les applications cliniques (39 % en biologie moléculaire, 32 % en microbiologie, 11 % en immuno-essais puis les autres gammes dont Biofire Defense et Applied Maths) et les applications industrielles -produits de biologie moléculaire et ventes d’équipements- pour 15 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur une organisation industrielle rigoureuse dans le diagnostic in vitro, sur le positionnement de niches aux revenus récurrents (réactifs), sur un mix produit positif -automates, tests à forte valeur ajoutée- et sur la montée en puissance de la biologie moléculaire ;

- Qualité du management et de la gouvernance pour la filiale à 59 % de l’institut Mérieux dont Alexandre Mérieux est président-directeur général du conseil d’administration de 9 membres ;

- Bilan sain avec 3,5 Mds€ de capitaux propres, 47 M€ de trésorerie nette.

Enjeux

- Stratégie en 4 points : renforcer le leadership en microbiologie clinique, consolider la position de référence en diagnostic syndromique via Biofire, se différencier dans les immuno-essais (système VIDAS) et développer la microbiologie industrielle ;

- Stratégie d'innovation forte avec 12,4 % de R&D générée par 14 centres (portefeuille de 570 familles de brevets):

- 5 priorités : résistance aux antibiotiques, renforcement du portefeuille en immuno-essais et biologie moléculaire, nouvelles solutions Data analytics dans le domaine clinique et, dans l’industrie, automatisation des solutions ;

- 3 leviers : acquisitions stratégiques structurantes, partenariats de recherche (avec le Campus Biotech Digital pour pallier le manque de compétences dans la bioproduction, avec l’IUT de Compiègne et les Hospices de Lyon dans le séquençage, au sein du consortium Arpege et dans le projet européen VALUE-Dx contre l’antibiorésistance) et, enfin, open innovation ;

- Stratégie environnementale 2030 validée par le SBTi :

- repli de 50 % des émissions directes de CO2 vs 2019, via la réduction de 50 % de la consommation d’énergie des activités et de la flotte automobile et la maintenance à distance des instruments (système VIALINK,

- performances environnementales des produits établies dès leur lancement ;

- Poursuite de la croissance, accélérée par acquisitions, dans l’antibiorésistance, et du pôle de biologie moléculaire ;

- Rapidité d’acquisition des parts de marché dans les pays émergents.

Défis

- Sensibilité de l’activité aux programmes de santé aux ampleurs des endémies hivernales et à l’impact négatif des changes, estimé à 40 M€ pour 2023 ;

- En 2023, lancements majeurs de produits, telle la plateforme de biologie moléculaire Spotfire aux Etats-Unis, et intégration de Specific Diagnostics ;

- Impact fort de l’inflation dans les matières premières comme dans les salaires ;

- Après une hausse de 6,3 % de l’activité et un recul de 25 % du bénéfice net, anticipations 2023 d’une croissance de + 4% à + 6%, des ventes, affectées par le ralentissement des ventes de panels respiratoires, et d’un résultat opérationnel courant entre 600 et 630 M€ ;

- Dividende stable à 0,85 € par action, soit un taux de distribution de 22 %.

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.