bioMérieux : bien orienté avec un relèvement d'analyste

(CercleFinance.com) - bioMérieux s'adjuge 3,1% avec l'aide d'Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 75 à 96 euros, tout en intégrant le titre du spécialiste du diagnostic in vitro dans sa liste Convictions Midcaps pour le premier semestre 2020. L'analyste estime que son momentum devrait s'améliorer et que BioFire dispose d'un potentiel durable. 'Nous apprécions les qualités défensives (récurrence des revenus à plus de 80%), sa solide situation financière et l'exposition aux Etats-Unis du groupe (37% du CA à neuf mois)', poursuit-il.

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris +4.37%