bioMérieux: bien orienté après son point d'activité information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 09:49

(CercleFinance.com) - bioMérieux progresse ce jeudi à la Bourse de Paris suite à la publication d'un point d'activité faisant ressortir un chiffre d'affaires en hausse, notamment dans la biologie moléculaire.



L'action du spécialiste français du diagnostic in vitro prend actuellement 1,1%, alors que l'indice SBF 120 n'affiche qu'une petite hausse de l'ordre de 0,1%.



Sur le premier trimestre, le chiffre d'affaires a atteint 906 millions d'euros, contre 837 millions d'euros un an plus tôt, soit une progression de 8,2%, porté entre autres par le renforcement de l'euro face au dollar.



Hors effets de change et de périmètre, sa croissance organique s'est établie à 7,5%, un chiffre en ligne avec les prévisions.



Dans la biologie moléculaire, la performance des ventes de réactifs non respiratoires 'Biofire' a été 'remarquable', souligne la société dans un communiqué, avec une croissance de 32%.



Sur la base de cette croissance organique jugée en ligne avec ses objectifs annuels, bioMérieux a confirmé ses prévisions de ventes et de résultats opérationnels pour 2023.



Le mois dernier, le groupe avait déclaré viser une croissance de 8% à 10% de ses ventes hors panels respiratoires, à devises et périmètre de consolidation constants.



Le résultat opérationnel courant est lui attendu entre 600 et 630 millions d'euros, à taux de change courant et intégrant un impact de change défavorable estimé à 40 millions d'euros.