bioMérieux: baisse de 21% du RNPG en 2023

(CercleFinance.com) - Le spécialiste du diagnostic in vitro bioMérieux publie un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 21% à 358 millions d'euros pour 2023, mais un résultat opérationnel contributif de 610 millions (soit 16,6% du chiffre d'affaires), en hausse de 2% en organique.



A 3,67 milliards d'euros, son CA s'est accru de 6,6% en organique, 'grâce à une excellente performance des ventes de microbiologie et des panels non respiratoires de Biofire et à une baisse des ventes des panels respiratoires de Biofire moins importante que prévue'.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 23 mai un dividende stable de 0,85 euro par action au titre de l'exercice passé, représentant un taux de distribution de 28% du RNPG, supérieur aux niveaux habituels.



Pour 2024, bioMérieux anticipe, à taux de change et périmètre constants, un résultat opérationnel contributif avant éléments non récurrents en hausse d'au moins 10% et une croissance du chiffre d'affaires entre 6 et 8%.





