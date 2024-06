Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bioMérieux: autorisation de la FDA pour Vitek Reveal information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 09:33









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce que son système d'antibiogramme Vitek Reveal, fournissant des résultats directement à partir d'hémocultures positives, a reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine.



Cet instrument, développée par la société américaine Specific Diagnostics que le groupe a acquise en 2022, vient compléter l'offre unique et complète de bioMérieux en matière de lutte contre les infections du sang et le sepsis.



Ce système modulaire fournit directement un test de sensibilité aux antibiotiques exploitable pour les bactéries à Gram négatif, permettant une prise de décision thérapeutique le jour même pour les patients souffrant d'un sepsis bactériémique.





