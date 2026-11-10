information fournie par Reuters • 10/11/2026 à 07:10

bioMérieux-Autorisation de la FDA et marquage CE selon L'IVDR pour Vitek® pro

bioMérieux SA BIOX.PA :

* OBTIENT L'AUTORISATION 510(K) DE LA FDA AMÉRICAINE ET LE MARQUAGE CE SELON L'IVDR POUR VITEK® PRO

* LE LANCEMENT COMMERCIAL DE LA SOLUTION DÉBUTERA AU PREMIER

TRIMESTRE 2027

Texte original tinyurl.com/hdku6m4c

Pour plus de détails, cliquez sur BIOX.PA

(Rédaction de Gdansk)