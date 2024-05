Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BioMérieux: agrément de la FDA pour le test Vidas TBI information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 18:21









(CercleFinance.com) - BioMérieux annonce avoir obtenu l'agrément 510(k) de la Food and Drug Administration américaine (FDA) pour le Vidas TBI (GFAP, UCH-L1).



Ce test sérique permet l'évaluation et la prise en charge des patients victimes de traumatismes crâniens légers, y compris les commotions cérébrales.



Ce test aide à réduire le nombre de scanners cérébraux (tomodensitométrie ou TDM) nécessaires pour les patients souffrant de traumatismes crâniens légers en prédisant l'absence de lésions intracrâniennes post-traumatiques.





Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris -1.00%