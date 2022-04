Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux: accord pour acquérir Specific Diagnostics information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce la conclusion d'un accord pour acquérir Specific Diagnostics, société américaine qui a mis au point un système rapide d'antibiogramme pour un test de sensibilité aux antibiotiques (AST) phénotypique à partir d'hémocultures.



Selon les termes de l'accord, le groupe va acquérir 100% de cette société pour un prix équivalent à 3,3% de la capitalisation boursière de bioMérieux au 11 avril. Ce prix d'acquisition sera payé par une combinaison de cash et d'actions émises.



La réalisation de cette acquisition reste soumise aux conditions habituelles de clôture, en particulier à certaines autorisations réglementaires. La clôture de l'opération est prévue d'ici la fin du deuxième trimestre 2022.





