Biomérieux : +4%, refranchit en force les 100E information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - Biomérieux refranchit en force les 100, via un 'gap d'évasion' au-delà des 99,65E.

Un claire signal haussier qui pourrait propulser le titre vers le comblement d'autre 'gap', celui des 103,8E du 15 avril dernier, avant de tester la résistance des 106,2E du 9 avril.





Valeurs associées BIOMERIEUX 102,90 EUR Euronext Paris +4,57%