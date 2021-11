Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biogen : vers un avis négatif du CHMP dans Alzheimer information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - Biogen indique qu'après son explication orale à la réunion de novembre avec le CHMP de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA), celui-ci devrait adopter un avis négatif concernant sa demande d'autorisation de mise sur le marché d'aducanumab. Le CHMP devrait adopter une opinion formelle lors de sa réunion de la mi-décembre. Le laboratoire pharmaceutique rappelle que cette solution pour le traitement de la maladie d'Alzheimer a déjà reçu une approbation accélérée aux Etats-Unis. Revendiquant des données de phase III favorables, Biogen affirme qu'il 'continuera de s'entretenir avec l'EMA et le CHMP pour étudier les prochaines étapes dans le but de fournir l'accès à l'aducanumab aux patients en Europe'.

