Biogen : transaction proposée avec Samsung Bioepis

(CercleFinance.com) - Biogen annonce une transaction proposée avec Samsung Bioepis, qui donnerait à Biogen les droits de commercialisation exclusifs sur deux bio-similaires d'ophtalmologie se référant à Lucentis et à Eylea, aux Etats-Unis, au Canada, en Europe, au Japon et en Australie. De plus, il mettrait la main sur les droits de commercialisation exclusifs sur son portefeuille anti-TNF comprenant Benepali, Flixabi et Imraldi en Chine, ainsi qu'une option pour étendre l'accord commercial existant sur ce portefeuille à l'Europe. Biogen fera un paiement initial de 100 millions de dollars à Samsung Bioepis, auquel pourront s'ajouter des paiements d'étapes de jusqu'à 210 millions. Il prévoit d'enregistrer des charges de recherche-développement de l'ordre de 65 millions.

