Biogen : résultats d'étude décevants dans la SLA

(CercleFinance.com) - Biogen fait part de premiers résultats décevants pour son étude pivot de phase 3 VALOR sur le tofersène, un médicament expérimental en cours d'évaluation pour les personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique (SLA) superoxyde dismutase 1. Le laboratoire pharmaceutique précise que le critère d'évaluation principal, mesuré par l'échelle révisée d'évaluation fonctionnelle de la sclérose latérale amyotrophique (ALSFRS-R), n'a pas atteint la signification statistique. 'Cependant, des signes de progression réduite de la maladie dans plusieurs critères d'évaluation secondaires et exploratoires ont été observés', indique toutefois Biogen ajoutant que la plupart des évènements indésirables étaient de gravité légère à modérée.

Valeurs associées BIOGEN NASDAQ -2.91%