Biogen : repli de 5% du bénéfice net ajusté au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Biogen dévoile un bénéfice net ajusté en repli de 5% à 1,65 milliard de dollars au titre du deuxième trimestre 2020, soit 10,26 dollars par action, pour des revenus en croissance de 2% à 3,68 milliards de dollars. Le laboratoire pharmaceutique explique avoir profité de revenus de licence, tandis que ses ventes de Spinraza ont augmenté de 1%, ses revenus dans la sclérose en plaques ont diminué de 2% et ceux des bio-similaires ont chuté de 7%.

