Biogen: relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - En marge de sa publication trimestrielle, Biogen annonce relever sa fourchette-cible de BPA ajusté pour 2024 à entre 15,75 et 16,25 dollars, en hausse de l'ordre de 9% par rapport à 2023, et ne plus attendre qu'une baisse de ses revenus 'dans le bas de la plage à un chiffre'.



Il publie pour le deuxième trimestre 2024 un BPA ajusté (non GAAP) de 5,28 dollars, en augmentation de 31% en comparaison annuelle, malgré des revenus atones à 2,46 milliards de dollars (+1% à taux de changes constants).



Le groupe de biotechnologies a vu ses revenus issus des ventes de produits augmenter de 3% à 1,9 milliard de dollars, une progression de 22% dans les maladies rares ayant plus que compensé un tassement de 5% dans la sclérose en plaques.





