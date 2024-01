Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Biogen: redéploiement des ressources dans Alzheimer information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 15:45









(CercleFinance.com) - Biogen annonce son intention de redéfinir les priorités de ses ressources dans la maladie d'Alzheimer (AD), où il continuera de faire progresser son Leqembi et accélérera le développement de modalités de traitement potentielles, y compris BIIB080 et BIIB113.



Le groupe mettra par contre fin au développement et à la commercialisation d'Aduhelm injectable à 100 mg/mL pour usage intraveineux, ainsi qu'à l'étude clinique Envision, une décision qui n'est pas liée à des problèmes d'innocuité ou d'efficacité.



Biogen a comptabilisé une charge non récurrente d'environ 60 millions de dollars liée aux coûts de clôture de ce programme au quatrième trimestre 2023. Une grande partie des ressources ainsi libérées sera redéployée dans sa franchise AD.





