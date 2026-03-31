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Biogen rachète Apellis Pharmaceuticals pour 5,6 milliards de dollars afin d'élargir son portefeuille de maladies rares
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 4, détails dans l'ensemble)

Biogen BIIB.O a accepté d'acquérir Apellis Pharmaceuticals pour environ 5,6 milliards de dollars en espèces, élargissant ainsi son portefeuille de médicaments contre les maladies rares, ont déclaré les deux sociétés mardi.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'Apellis recevront 41 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime d'environ 140 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

Ils pourront également recevoir deux paiements de 2 dollars par action chacun, en fonction de certaines étapes de ventes mondiales pour Syfovre, le médicament d'Apellis contre les troubles oculaires, ont indiqué les sociétés.

Les actions d'Apellis ont été multipliées par plus de deux dans les échanges avant la mise sur le marché.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APELLIS PHARMA
17,0900 USD NASDAQ +0,71%
BIOGEN
187,5700 USD NASDAQ +2,03%
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