Biogen : rachat d'un actif au stade clinique à Pfizer

(CercleFinance.com) - Biogen annonce un accord avec Pfizer pour lui racheter PF-05251749, un nouvel actif au stade clinique pour le traitement potentiel de patients avec des symptômes comportementaux et neurologiques dans de nombreuses maladies psychiatriques et neurologiques. En particulier, le laboratoire biopharmaceutique prévoit de développer l'actif en phase I pour traiter le syndrome des états crépusculaires dans la maladie d'Alzheimer et le trouble du rythme éveil-sommeil irrégulier dans la maladie de Parkinson. Le rachat comprend un paiement initial de 75 millions de dollars et des paiements d'étapes potentiels de jusqu'à 635 millions, ainsi que des redevances par étage à des pourcentages dans le haut de la plage à un chiffre ou le bas de celle à deux chiffres.

