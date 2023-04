Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biogen: nouvelles données sur la sclérose en plaques information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 16:30









(CercleFinance.com) - Biogen annonce la présentation de nouvelles données relatives à son offre de traitements contre la sclérose en plaques (SEP) à l'occasion de l'édition 2023 du congrès annuel de l'AAN (American Academy of Neurology).



Les présentations comprennent notamment les données de l'étude de 96 semaines en ouvert sur Vumerity® (diroximel fumarate), les données actualisées sur la réduction du risque de leuco encéphalopathie multifocale progressive (LEMP) chez les patients traités par Tysabri® (natalizumab), ainsi que de nouvelles données du registre destiné à suivre de façon prospective les grossesses de femmes traitées par Tecfidera® (diméthyl fumarate).



D'autres présentations mettront en avant l'utilisation d'outils digitaux pour prédire les réponses individuelles aux traitements de fond.







