Biogen: nouvelles données positives dans Alzheimer

(CercleFinance.com) - Biogen annonce que son Aduhelm a continué à réduire deux pathologies clés de la maladie d'Alzheimer, les plaques bêta-amyloïdes et le p-tau181 plasmatique, chez les patients traités jusqu'à deux ans et demi, en phase d'extension à long terme des essais de phase III.



Les données montrent également que dans les deux essais de phase III, à 78 semaines, les patients présentant des taux réduits de p-tau181 plasmatique présentaient moins de déclin clinique que ceux dont les taux plasmatiques de p-tau181 n'étaient pas réduits.



Cette étude d'extension de phase III à long terme a été présentée ce jour à la Conférence internationale sur les maladies d'Alzheimer et de Parkinson (AD/PD 2022) qui se tient à Barcelone, du 15 au 20 mars.





