Biogen: nomme un vice-président en charge des investisseurs information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 17:40

(CercleFinance.com) - Biogen a annoncé aujourd'hui la nomination de Chuck Triano au poste de vice-président senior en charge des relations avec les investisseurs, à compter du 10 avril 2023. ll rendra compte à Michael McDonnell, vice-président exécutif et directeur financier.



' Chuck Triano apportera à Biogen une connaissance inestimable du secteur et un solide réseau de relations ', a déclaré Michael McDonnell, vice-président exécutif et directeur financier.



Chuck Triano apporte plus de 35 ans d'expérience dans le domaine financier, ayant occupé des postes de direction dans d'importantes sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques au cours des deux dernières décennies, et plus récemment en tant que directeur financier de Xalud Therapeutics.



Mike Hencke, directeur exécutif des relations avec les investisseurs, et l'équipe chargée des relations avec les investisseurs lui rendront compte.