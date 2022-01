Biogen : les perspectives d'Aduhelm s’obscurcissent information fournie par AOF • 12/01/2022 à 14:56



(AOF) - Medicare ne devrait couvrir le médicament Aduhelm de Biogen que pour certains bénéficiaires inscrits à des essais cliniques, ont proposé hier soir des responsables de l'organisme qui supervise le programme national d'assurance maladie. Si elle est approuvée, cette décision restreindrait l'accès au premier traitement contre la maladie d'Alzheimer approuvé depuis des décennies par la FDA. Le Dr Lee Fleisher, médecin en chef des Centers for Medicare and Medicaid Services, a indiqué que le médicament était prometteur, mais qu'il pouvait également nuire aux patients.



"Ce préjudice peut aller de maux de tête, de vertiges et de chutes à d'autres complications potentiellement graves comme des hémorragies cérébrales. Nous pensons que toute évaluation appropriée des résultats pour la santé des patients doit peser à la fois les préjudices et les avantages avant d'arriver à une décision finale", a expliqué le médecin.



Un porte-parole de Biogen a regretté cette proposition qui "nie le fardeau quotidien des personnes qui souffrent d'Alzheimer".





AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.