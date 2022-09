Biogen: le titre flambe, résultats positifs dans l'Alzheimer information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 16:23

(CercleFinance.com) - Le titre Biogen s'envole de plus de 35% mercredi sur le Nasdaq après l'annonce par la société biotechnologique américaine de résultats positifs dans le cadre d'une étude clinique menée dans la maladie d'Alzheimer.



Biogen et son partenaire japonais Eisai ont dévoilé hier soir les conclusions d'un essai consacré au lecanemab (BAN2401), un anticorps expérimental qu'ils destinent au traitement des troubles cognitifs de forme modérée liés à cette maladie neurodégénérative.



Les deux laboratoires soulignent que le lecanemab a atteint son critère d'évaluation principal, qui consistait en une mesure des symptômes de démence, ainsi que tous ses objectifs secondaires, avec des résultats 'hautement significatifs' selon eux.



A en croire les analystes de Wells Fargo, ces données sont 'beaucoup plus nettes que ce que l'on pouvait attendre'.



'Cela laisse peu de doute quant à l'efficacité du lecanemab et les questions liées au remboursement du produit ne devraient pas constituer un problème', pronostique la banque californienne.



Tous les analystes semblent désormais s'accorder sur les chances de succès du médicament, ce qui les conduit à revoir à la hausse leurs objectifs de cours sur le titre.



'Nous pensons que ces résultats devraient conduire à une autorisation unanime de la part de la FDA', soulignent les équipes de Jefferies



A 10h15 (heure de New York), l'action Biogen bondissait de plus de 35%, signant de loin la plus forte progression de l'indice Nasdaq 100, après avoir bondi de plus de 43% en tout début de journée.