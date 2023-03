Biogen: la FDA accepte une demande pour LEQEMBI information fournie par Cercle Finance • 06/03/2023 à 12:00

(CercleFinance.com) - Eisai et Biogen ont annoncé hier que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté la demande complémentaire de licence biologique (sBLA) d'Eisai pour l'approbation traditionnelle de LEQEMBI, pour le traitement de la maladie d'Alzheimer



La demande de LEQEMBI a reçu un examen prioritaire, avec une date d'action fixée au 6 juillet 2023. La FDA prévoit de réunir un comité consultatif pour discuter de cette demande, mais n'a pas encore annoncé publiquement la date de la réunion.



Le LEQEMBI a été approuvé dans le cadre d'une approbation accélérée aux États-Unis et a été lancé dans ce pays le 18 janvier 2023.



Eisai est le chef de file du développement du LEQEMBI et des soumissions réglementaires à l'échelle mondiale. Eisai et Biogen co-commercialisent et font la promotion conjointe du produit, et Eisai a le pouvoir de décision final.