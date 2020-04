Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biogen : hausse de +31% du BPA trimestriel Cercle Finance • 22/04/2020 à 14:21









(CercleFinance.com) - Biogen dévoile ce mercredi un bénéfice net ajusté en hausse de +15% à 1,58 milliard de dollars au titre des trois premiers mois de 2020, soit 9,14 dollars par action. Le bénéfice par action ajusté est ainsi en hausse de +31% en un an. A 3,53 milliards de dollars, les revenus du laboratoire ont augmenté de +1%. 'Nous avons obtenu de solides résultats financiers au premier trimestre, et nous avons continué de développer et d'élargir notre pipeline, notamment en progressant vers le dépôt réglementaire américain pour l'aducanumab, ainsi qu'en renforçant nos efforts en thérapie génique grâce à une collaboration avec Sangamo', note son directeur général Michel Vounatsos.

Valeurs associées BIOGEN NASDAQ -10.51%