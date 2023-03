Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biogen: gagne devant la Justice de l'UE pour TECFIDERA information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 14:08









(CercleFinance.com) - Biogen a annoncé aujourd'hui que la Cour de justice de l'Union européenne a décidé en faveur de Biogen, l'Agence européenne des médicaments (EMA), et la Commission européenne dans son appel d'une décision du Tribunal annulant le refus de l'EMA d'évaluer une version générique de TECFIDERA en raison de la protection des données réglementaires et du marketing.



Avec cette décision favorable, Biogen estime que TECFIDERA a droit à une protection commerciale réglementaire dans l'Union européenne jusqu'au 4 février 2024 au moins. Biogen cherchera à faire respecter cette protection et continuera à faire respecter son brevet EP 2 653 873 lié à TECFIDERA, qui expire en 2028.



Les orientations financières de Biogen pour l'année complète 2023 publiées le 15 février 2023 supposaient une décision favorable comme celle-ci dans ce cas.





