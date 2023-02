Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biogen: croissance de 19% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 14:25









(CercleFinance.com) - Biogen publie pour son dernier trimestre 2022, un BPA ajusté (non GAAP) de 4,05 dollars, en croissance de 19% en comparaison annuelle, malgré des revenus de 2,54 milliards de dollars, en diminution de 7% (-4% à taux de changes constants).



Affichant ainsi, sur l'année passée, un BPA ajusté de 17,67 dollars et des revenus en retrait de 7%, le groupe de biotechnologies anticipe pour 2023, un BPA ajusté entre 15 et 16 dollars, ainsi qu'une baisse des revenus dans le milieu de la plage à un chiffre.



'Nous nous efforçons de placer Biogen sur une trajectoire de croissance durable en mettant en oeuvre deux importantes opportunités avec LEQEMBI dans la maladie d'Alzheimer et la zuranolone dans la dépression', précise son CEO Christopher Viehbacher.





Valeurs associées BIOGEN NASDAQ 0.00%