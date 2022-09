Biogen condamné à payer 900 millions de dollars dans une affaire de pots-de-vin

(AOF) - La société pharmaceutique Biogen a accepté de payer 900 millions de dollars pour mettre fin à des allégations selon lesquelles elle aurait versé des pots-de-vin à des médecins pour les inciter à prescrire ses médicaments contre la sclérose en plaques, a indiqué le ministère américain de la justice. Le lanceur d'alerte touchera 29,6% des fonds reçus par l'Etat.

Selon la plainte du plaignant, du 1er janvier 2009 au 18 mars 2014, Biogen a offert et versé une rémunération, notamment sous la forme d'honoraires de conférencier, de frais de consultation et de repas, aux professionnels de la santé qui se sont exprimés ou ont assisté aux programmes de conférences de Biogen, afin de les inciter à prescrire les médicaments Avonex, Tysabri et Tecfidera, en violation de la loi anti-corruption.

AOF - EN SAVOIR PLUS

