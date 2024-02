Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Biogen: avis positif du CHMP dans la maladie de Charcot information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 11:10









(CercleFinance.com) - Biogen annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis positif concernant l'autorisation de mise sur le marché sous circonstances exceptionnelles pour Qalsody dans la maladie de Charcot.



Cette demande concerne en effet le traitement des adultes atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA) associée à une mutation du gène superoxyde dismutase 1, ce qui ferait de Qalsody le premier traitement ciblant une cause génétique de la SLA autorisé dans l'UE.



La recommandation du CHMP va maintenant être examinée par la Commission européenne en vue d'une décision d'AMM dans l'Union européenne, la décision finale étant attendue pour le deuxième trimestre 2024.





