Biogen: avis négatif du CHMP dans la maladie d'Alzheimer

(CercleFinance.com) - Biogen et Eisai font part d'un avis négatif du CHMP de l'Agence Européenne des Médicaments concernant leur demande d'autorisation de mise sur le marché de leur aducanumab comme traitement des premiers stades de la maladie d'Alzheimer.



Cette décision s'inscrit en droite ligne d'une tendance de vote négative lors de la réunion de novembre. Biogen a l'intention de demander au CHMP un réexamen de sa décision, conformément à ce que permet la réglementation de la Commission européenne.



'Dans le cadre du processus de réexamen, nous tâcherons de traiter les fondements du refus du CHMP, avec pour objectif de rendre ce médicament disponible dans l'Union européenne', affirme Priya Singhal, responsable par intérim de la R&D de Biogen.





