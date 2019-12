Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biogen : arrêt d'un développement pour gosuranemab Cercle Finance • 13/12/2019 à 14:18









(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique Biogen annonce l'arrêt du développement de gosuranemab pour la paralysie supranucléaire progressive (PPS) et d'autre tauopathies primaires, après l'échec de l'étude de phase II 'Passport' dans la PPS. Le groupe explique que l'objectif principale, mesuré par l'échelle de notation PSP après 52 semaines, ne s'est pas montré statistiquement significatif, et que l'étude n'a pas démontré d'efficacité sur les objectifs secondaires cliniques clés. Biogen indique qu'il poursuivra néanmoins son étude de phase II 'Tango' évaluant ce médicament dans la déficience cognitive légère due à la maladie d'Alzheimer, étant données les différences entre les pathologies.

