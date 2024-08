Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Biogen: AMM reçue en Grande-Bretagne dans Alzheimer information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 12:03









(CercleFinance.com) - Biogen et son partenaire japonais Eisai annoncent que leur Leqembi (nom commercial du lecanemab) a reçu une autorisation de mise sur le marché (AMM) de l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) en Grande-Bretagne.



Le lecanemab est ainsi indiqué pour le traitement des troubles cognitifs légers et de la démence légère due à la maladie d'Alzheimer, chez les patients adultes qui sont hétérozygotes ou non porteurs de l'apolipoprotéine E ε4 (ApoE ε4).



Par cette décision, le lecanemab devient le premier traitement de la maladie d'Alzheimer précoce ciblant une cause sous-jacente de la maladie à être autorisé dans un pays d'Europe, et la Grande-Bretagne, le premier pays d'Europe à autoriser ce médicament.



L'AMM repose principalement sur les données de phase 3 de l'essai clinique Clarity AD d'Eisai, dans lequel le médicament a atteint son critère d'évaluation principal et tous les critères secondaires clés avec des résultats statistiquement significatifs.





