Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biogen: acquisition de Reata Pharmaceuticals finalisée information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 16:20









(CercleFinance.com) - Biogen annonce avoir finalisé l'acquisition de Reata Pharmaceuticals, une société axée sur le développement de thérapies qui régulent le métabolisme cellulaire et l'inflammation dans les maladies neurologiques graves.



Grâce à cette transaction, le groupe de biotechnologies dispose désormais notamment de Skyclarys, médicament qui a été approuvé aux États-Unis plus tôt cette année pour le traitement de l'ataxie de Friedreich, une maladie neuromusculaire rare.



Biogen prévoit des synergies significatives avec son portefeuille existant de maladies rares et prévoit de mettre à jour ses prévisions financières pour l'année 2023 à l'occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre.





Valeurs associées BIOGEN NASDAQ -0.14%