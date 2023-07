Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biogen: acquisition de Reata Pharmaceuticals information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 15:30









(CercleFinance.com) - Biogen annonce avoir conclu avec Reata Pharmaceuticals, un accord définitif pour acquérir cette société biopharmaceutique moyennant 172,50 dollars par action en numéraire, reflétant une valeur d'entreprise d'environ 7,3 milliards de dollars.



Spécialisée dans les thérapies qui régulent le métabolisme cellulaire et l'inflammation dans les maladies neurologiques graves, Reata détient en particulier Skyclarys, seul traitement approuvé par la FDA pour l'ataxie de Friedreich aux États-Unis.



'L'acquisition proposée représente une avancée significative dans la stratégie de croissance durable de Biogen, avec l'ajout d'un produit innovant hautement complémentaire dans un domaine où les besoins médicaux non satisfaits sont importants', affirme-t-il.





